『ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 18分に出品され03月09日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 26.10 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
598 入札履歴
終了
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