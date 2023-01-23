『HD-TPA2U3-B 東芝製Canvio USB 3.0対応ポータブルHDD 2TB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 04分に出品され03月29日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HD-TPA2U3-B 東芝製Canvio USB 3.0対応ポータブルHDD 2TB
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ソニー USBメモリ USB3.1 16GB 3本セット キャップレス USM16GU 3C 国内正規品
¥ 7479
BUFFALO ハードウェア暗号化機能 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン3年 4GB RUF3-HSL4GTV3
¥ 7478
SanDisk 256GB iXpand USB Flash Drive Flip SDIX90N-256G 海外バッケージ品
¥ 7478
iPhone USBメモリ256GBApple MFi認証iOS 16対応 iPhoneフラッシュドライブ2 in 1 iPadフラッシュメ
¥ 7478
USBメモリー512GB SanDisk サンディスク USB3.1 Gen1-A/Type-C 両コネクタ搭載Ultra Dual Dri
¥ 7478
iPhone USBメモリ256GBApple MFi 認証iPhoneフラッシュドライブ iPad 外付けメモリiPhone 用バックアッ
¥ 7477
Apple MFi 認証iPhone USBメモリ256GB フラッシュドライブ iPhone メモリー iPhone 12 バックアップ
¥ 7477
まえじゅう漆器 漆芸USBメモリー 4GB 風神雷神 7L-923
¥ 7476
アイ・オー・データ パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 8GB 日本メーカー ED-HB3/8G
¥ 7470
ロジテック SSDケース SSD(480GB)セット ドッキングステーション機能付(HDMI/USB-C/USB-A PD対応 Mac/Wi
¥ 7806
TOSHIBA 東芝 CANVIO BASICS USB3.0対応 2.5インチ ポータブル 外付ハードディスク (1TB)
¥ 7790
3M プライバシーフィルター 覗き見防止 セキュリティ 個人情報保護 紫外線カット ノートPC用 PF12.1W ZS
¥ 7785
サンコー ノートパソコンアーム 4軸式アーム改 MARMGUS10T
¥ 7780
パソコン周辺機器 WAVLINK thunderbolt 3 ドッキングステーション/ デュアルディスプレイ4K@60Hz/シングル5K@60Hz USB3.
¥ 7770
ロジテック SSDケース SSD(480GB)セット ドッキングステーション機能付(HDMI/USB-C/USB-A PD対応 Mac/Wi
¥ 7770
サムソナイト Samsonite Xenon 3.0 マチ付き チェックポイント フレンドリー テック ロッカーブリーフ， ブラック， Si
¥ 7770
ASUS ATLAS シリーズ ビジネスバックパック(17インチ)
¥ 7763
引き出し付き工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群
¥ 7760
落札価格7482円
392 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！