『HD-TPA2U3-B 東芝製Canvio USB 3.0対応ポータブルHDD 2TB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 04分に出品され03月29日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HD-TPA2U3-B 東芝製Canvio USB 3.0対応ポータブルHDD 2TB



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。