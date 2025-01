壁掛けミラー ミルオ君の鏡工房 全身ミラー 全身鏡 姿見 スタンドミラー 壁掛けも対応 アルミフレーム 飛散防止 おしゃれ スタイリッシュ【2025年度カレンダ】

商品情報

手鏡、ハンドミラー

【商品名】

ミルオ君の鏡工房 全身ミラー 全身鏡 姿見 スタンドミラー 壁掛けも対応 アルミフレーム 飛散防止 おしゃれ スタイリッシュ 壁掛けミラー



【商品説明】

・Carefully packaged and shipped in Japan--Buy with confidence.

・Material: Aluminum frame, 0.2-inch (4 mm) thick silver mirror (with shatterproof film)

・Package Size (W x D x H): 15.5 x 3.5 x 59.4 inches (39.4 x 9 x 151 cm); 18.7 lb (8.5 kg)

・Size (W x D x H): 12.6 x 13.8 x 55.9



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 151.00 cm

重量 : 7.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。