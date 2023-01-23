『【新品特売中】脱毛器 レーザー脱毛器 永久脱毛 IPL光脱毛 家庭用 フラッシュ式 vio脱毛器/ワキ/腕/足/背中/ビキ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 08時 02分に出品され04月15日 08時 02分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【新たなレーザー脱毛器設計】新たな脱毛器でタッチボタンの設計を採用しています。伝統な押しボタンを捨てて、指が軽くタッチして機能が調節できます。機械の頭部は取り外し可能で、美肌ジョイントと脱毛ジョイントは自由に交換でき、便利で実用です。 【光脱毛＆美肌】IPLとは脱毛サロンで主流の脱毛法でインテンス・パルス・ライトという光りのエネルギーを採用した技術です、一番安全な脱毛の体験を与えます。光の作用で脱毛するだけでなく、美肌効果もある。肌の弾力性を高め、血液循環を改善し、肌の毛穴を引き締め、しわを防ぐことで、滑らかで若々しい肌に仕上げる。 【最新IPL技術・8週間に永久脱毛】】専門的なパルス光技術を利用して、柔らかい照射体験を提供できる。毛包のメラニン色素を追跡して毛根を脱落
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落札価格7482円
844 入札履歴
終了
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