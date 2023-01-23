『ハイゴールド(Hi-GOLD) トレーニングバット ナチュラルXブラックXゴールド 85cm TRシリーズ 硬式対応 実打可能 TR-A1H【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 22時 48分に出品され04月17日 22時 48分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイゴールド(Hi-GOLD) トレーニングバット ナチュラルXブラックXゴールド 85cm TRシリーズ 硬式対応 実打可能 TR-A1H
【商品説明】
・カラー：ナチュラルＸブラックＸゴールド
・実打可能 長さ：85?
・素材：タモ 硬式にも対応
・重量・径/1，100g 平均 φ64?
CMR-X086269VSZ
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
531 入札履歴
終了
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