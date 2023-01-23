『ハイゴールド(Hi-GOLD) トレーニングバット ナチュラルXブラックXゴールド 85cm TRシリーズ 硬式対応 実打可能 TR-A1H【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 22時 48分に出品され04月17日 22時 48分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイゴールド(Hi-GOLD) トレーニングバット ナチュラルXブラックXゴールド 85cm TRシリーズ 硬式対応 実打可能 TR-A1H



【商品説明】

・カラー：ナチュラルＸブラックＸゴールド

・実打可能 長さ：85?

・素材：タモ 硬式にも対応

・重量・径/1，100g 平均 φ64?

CMR-X086269VSZ

【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。