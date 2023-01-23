『FANDARE リュック 子供 おしゃれ 夜間反射 チェストベルト付き キッズ 大容量 A4収納 リュックサック 小学生 男の子 女の子 か【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 10時 50分に出品され03月23日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FANDARE リュック 子供 おしゃれ 夜間反射 チェストベルト付き キッズ 大容量 A4収納 リュックサック 小学生 男の子 女の子 か
【商品説明】
・【サービス】FANDAREは最高のアフターサービスをお客様にお届けいたします。バッグについて何か問題がありましたら、私たちはできるだけ早く解決します。FANDAREはお客様に満足な製品とサービスを提供するために最善を尽くします。
・【使いやすい収納デザイン】サイズ--長さ：35CM、幅：20CM、高さ：32CM、重さ：0.6kg。メイン収納部は大きく開く使いやすい設計で、開いた時に入っているものをすぐに取り出せます。子ども達の大好きなおやつやA4サイズの絵本も、水筒や塗り絵もスッキリ収納！正面ファスナーポケットは文房具、宿題帳などを、両サイドのポケットはペットボトルや傘を収納できます。
・【夜間反
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 34.29 cm
奥行 : 41.50 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
720 入札履歴
終了
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