『パナソニック HDMIケーブル 5.0m (ブラック) RP-CHK50-K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 16時 19分に出品され03月30日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック HDMIケーブル 5.0m (ブラック) RP-CHK50-K
【商品説明】
・4K/60p、18Gbps高速伝送対応
・コード長:5.0m
・ノイズに強いシールド強化構造
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・先端:HDMIプラグ(タイプA 19ピン)
・高画質・高輝度HDR対応、広色域BT.2020対応
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7481円
246 入札履歴
終了
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