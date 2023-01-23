『パナソニック HDMIケーブル 5.0m (ブラック) RP-CHK50-K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 16時 19分に出品され03月30日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

パナソニック HDMIケーブル 5.0m (ブラック) RP-CHK50-K



【商品説明】

・4K/60p、18Gbps高速伝送対応

・コード長:5.0m

・ノイズに強いシールド強化構造

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・先端:HDMIプラグ(タイプA 19ピン)

・高画質・高輝度HDR対応、広色域BT.2020対応



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。