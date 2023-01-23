『まとめ買い スコッティ ティシュー フラワーボックス 320枚(160組) 5箱x6点入り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 30分に出品され03月20日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

まとめ買い スコッティ ティシュー フラワーボックス 320枚(160組) 5箱x6点入り



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。