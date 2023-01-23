『パナソニック 脱毛器 ソイエ ボディ用 アタッチメント2種 シルバー ES-EL4B-S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 21分に出品され03月27日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック 脱毛器 ソイエ ボディ用 アタッチメント2種 シルバー ES-EL4B-S
【商品説明】
・90に大きく動くダブルディスクが肌に密着＆短い毛もしっかりキャッチ。
・ワイドヘッドで広範囲を効率的に脱毛。
・充電時間：約1時間（室温15～35）
・電源方式：充電式・コードレス
・高速で回転するスピーディーモードでより速く脱毛。
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
パナソニック 脱毛器 ソイエ ボディ用 アタッチメント2種 シルバー ES-EL4B-S
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落札価格7481円
49 入札履歴
終了
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