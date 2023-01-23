『防音マット 床 保護マット ペットマット 滑り止め 洗える タイルマット 吸着マット ペット用 ずれない カーペット カット可能 ジョイント【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 05時 31分に出品され05月15日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

防音マット 床 保護マット ペットマット 滑り止め 洗える タイルマット 吸着マット ペット用 ずれない カーペット カット可能 ジョイント



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。