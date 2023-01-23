正規品　ロイヤルカナン　犬ドライ　マキシ　アダルト　10kg　大型犬の成犬用(生後15ヵ月以上)　ドライフード　ドッグフード　ロイカナ　SHN【2025の人気アイテム】

商品情報

対象：大型犬(体重26〜44kg)

対象年齢：成犬(生後15ヵ月以上)

タイプ：ドライフード（総合栄養食）

代謝エネルギー：398kcal/100g

賞味期限：製造から18ヵ月

生産国：韓国

商品区分：犬用ドライフード



大型犬の健康に配慮されたフードです。

高品質なタンパク質と複数の食物繊維をバランス良く含んだ独自の配合で、健康的な消化を維持してくれます。

大型犬の重い身体を支えるために、負荷がかかりがちな骨と関節の健康を維持してくれます。

健康的な皮膚を維持するために、オメガ3系不飽和脂肪酸(EPA/DHA)が配合されています。

（詳細は下記商品説明をご覧下さい）