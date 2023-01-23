『Trojan Instrumentals Box Set【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 21時 25分に出品され03月27日 21時 25分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 （中古品）Trojan Instrumentals Box Set

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【商品説明】



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外箱、説明書等は付属しない場合がございます。



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用途機能として最低限の付属品はお送りしております。



イヤホン・カートリッジ・インクなど消耗品に関しましては基本付属していません。リモコン、ケーブル、BCASカード、カバー等は付属しない場合、純正ではない場合があります。また互換品の可能性があります。



コミック、CD，DVDはレンタルアップ品の場合もございます。



お届け：受注後に再メンテ、梱包します。



※商品写真や説明文は代表的なものを掲載している為、状態が違う場合がございます。気になる方はお気軽にお問い合わせください。