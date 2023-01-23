『アデクス 腕時計 クォーツ 2045A-02 正規輸入品 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 09時 18分に出品され03月24日 09時 18分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アデクス 腕時計 クォーツ 2045A-02 正規輸入品 ブラック
【商品説明】
・対象:メンズ
・日常生活用防水:3BAR
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 6.20 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7481円
477 入札履歴
終了
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