『イーストボーイ リュックサック サイトシリーズ リュック 22L TPU加工 ピンク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 18時 52分に出品され04月28日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イーストボーイ リュックサック サイトシリーズ リュック 22L TPU加工 ピンク



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ43cmxヨコ32cmxマチ17cm

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル(TPU加工)

・重量:660g



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 39.80 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イーストボーイ

リュックサック

サイトシリーズ

リュック

22L

TPU加工

ピンク