『Bianchi ビアンキ ボディバッグ ワンショルダーバッグ A5 コン TBPI02-NV【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 18分に出品され03月21日 15時 18分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bianchi ビアンキ ボディバッグ ワンショルダーバッグ A5 コン TBPI02-NV



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.30 cm

横幅 : 23.50 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Bianchi

ビアンキ

ボディバッグ

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TBPI02-NV