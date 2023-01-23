『NZXT CPUクーラー 空冷 T120P White RC-TN120-W1 白 12cm F120P 静圧ファン 3111【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 20分に出品され03月23日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NZXT CPUクーラー 空冷 T120P White RC-TN120-W1 白 12cm F120P 静圧ファン 3111



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 19.90 cm

重量 : 950.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。