『VOCALOID4 氷山キヨテル ロック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 36分に出品され04月08日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VOCALOID4 氷山キヨテル ロック
【商品説明】
・VOCALOID4Editor体験版、またすぐに使える各種ソフトウェアも収録
・パワフルなハイトーンボイスが可能
・ボーカロイド4ライブラリ。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7481円
626 入札履歴
終了
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