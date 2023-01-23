『VOCALOID4 氷山キヨテル ロック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 36分に出品され04月08日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VOCALOID4 氷山キヨテル ロック



【商品説明】

・VOCALOID4Editor体験版、またすぐに使える各種ソフトウェアも収録

・パワフルなハイトーンボイスが可能

・ボーカロイド4ライブラリ。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。