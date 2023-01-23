『DESCENTE(デサント) DBX-2764 バリアフリースジャケット MGRY Mグレー XO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 17時 11分に出品され05月03日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「DESCENTE(デサント)」より引用"
【商品名】
DESCENTE(デサント) DBX-2764 バリアフリースジャケット MGRY Mグレー XO
【商品説明】
・サイズ：S・M・L・O・XO・XA
・原産国：インドネシア
・素材：ポリエステル100％
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 27.60 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7481円
510 入札履歴
終了
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