『ASRock AMD Ryzen 3000/4000シリーズ（Soket AM4)対応 A520チップセット搭載 Micro ATX マザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 04時 22分に出品され03月14日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASRock AMD Ryzen 3000/4000シリーズ（Soket AM4)対応 A520チップセット搭載 Micro ATX マザーボード 【国内正規代理店品】A520M-HDV
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7481円
124 入札履歴
終了
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