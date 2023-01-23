『ASRock AMD Ryzen 3000/4000シリーズ（Soket AM4)対応 A520チップセット搭載 Micro ATX マザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 04時 22分に出品され03月14日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ASRock AMD Ryzen 3000/4000シリーズ（Soket AM4)対応 A520チップセット搭載 Micro ATX マザーボード 【国内正規代理店品】A520M-HDV



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X08G1Y95SZ