『タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ No.268 ザナヴィ ニスモ GT-R R34 プラモデル 24268【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 13分に出品され03月08日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 自動車の模型、プラモデル

【商品名】

タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ No.268 ザナヴィ ニスモ GT-R R34 プラモデル 24268



【商品説明】

・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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