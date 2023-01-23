『タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ No.268 ザナヴィ ニスモ GT-R R34 プラモデル 24268【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 13分に出品され03月08日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
自動車の模型、プラモデル
【商品名】
タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ No.268 ザナヴィ ニスモ GT-R R34 プラモデル 24268
【商品説明】
・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7481円
67 入札履歴
終了
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