『ワンピース 半袖 フレアワンピ ギャザー スクエアネック 大人可愛い 休日使い パーティ ドレス 旅行 ブルー ピンク グリーン ブラック 女子会 モダン 可愛い ナ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 10時 17分に出品され03月03日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 poo09：実寸サイズ





約cm

バスト

ウエスト

ヒップ

総丈

袖丈

肩幅





M

80

66

-

110

26

-





L

84

70

-

111

27

-





素材・ポリエステル

伸縮性なし





実寸 サイズ



商品を平置きにし、メジャーにて手作業による採寸をしている為、若干の誤差が出る場合がございます。 ご不明な点はお問い合わせください。





注意 事項



Gracefulsmile商品取り扱い&注意事項

実物の色に近くなるよう自然光での撮影を基本にしていますが、モニター環境等により実物と若干異なる場合がございます。

商品ごとに微妙な寸法、及び色の違い等が見られる場合がございますが、品質に影響はございません。

小部品のある商品は誤飲、窒息の危険がありますので、お子様には絶対に与えないでください。

柄物プリントの柄配置は、縫製の都合上、商品毎に異なる場合がございます。

カラー名称は、商品

カテゴリ ファッション

レディースファッション

ワンピース、チュニック タグ ワンピース

半袖

フレアワンピ

ギャザー

スクエアネック

大人可愛い

休日使い

パーティ

ドレス

旅行

ブルー

ピンク

グリーン

ブラック

女子会

モダン

可愛い

ナ