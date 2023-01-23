『ワンピース 半袖 フレアワンピ ギャザー スクエアネック 大人可愛い 休日使い パーティ ドレス 旅行 ブルー ピンク グリーン ブラック 女子会 モダン 可愛い ナ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 10時 17分に出品され03月03日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
poo09：実寸サイズ
約cm
バスト
ウエスト
ヒップ
総丈
袖丈
肩幅
M
80
66
-
110
26
-
L
84
70
-
111
27
-
素材・ポリエステル
伸縮性なし
実寸 サイズ
商品を平置きにし、メジャーにて手作業による採寸をしている為、若干の誤差が出る場合がございます。 ご不明な点はお問い合わせください。
注意 事項
Gracefulsmile商品取り扱い&注意事項
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商品ごとに微妙な寸法、及び色の違い等が見られる場合がございますが、品質に影響はございません。
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カラー名称は、商品
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落札価格7481円
770 入札履歴
終了
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