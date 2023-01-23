『StarTech.com ハイスピードHDMIケーブル/10m/HDMI 2.0/アクティブケーブル/CL2規格 埋め込み型配線に対応/4K【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 20時 54分に出品され03月12日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StarTech.com ハイスピードHDMIケーブル/10m/HDMI 2.0/アクティブケーブル/CL2規格 埋め込み型配線に対応/4K



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 21.34 cm

奥行 : 21.84 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。