『Kensington オービットワイヤレスモバイルトラックボール K72352JP【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 11時 53分に出品され04月03日 11時 53分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kensington オービットワイヤレスモバイルトラックボール K72352JP



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。