『アイ・オー・データ機器 HDPT-UTS1K USB3.1 Gen1対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 カーボンブラック 1TB【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 12分に出品され03月30日 21時 12分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイ・オー・データ機器 HDPT-UTS1K USB3.1 Gen1対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 カーボンブラック 1TB



【商品説明】

・4957180142289

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。