『Shanling MUSIC1 MYRYAD COLLABORATION シャンリン ダイナミックドライバー インイヤーホン イヤホン 0.【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 04時 12分に出品され03月27日 04時 12分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Shanling MUSIC1 MYRYAD COLLABORATION シャンリン ダイナミックドライバー インイヤーホン イヤホン 0.
【商品説明】
・ケーブル素材:銀メッキ無酸素銅 | 周波数特性:20~20，000Hz | マイク:全指向性
・ドライバー構成:9mm ダイナミックドライバー×1 ｜ インピーダンス:16Ω | 感度:93 +- 2dB
・重さ:9.5g (本体のみ) | ケーブル長:1.2m |
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 14.90 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格7480円
780 入札履歴
終了
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