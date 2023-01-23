『Shanling MUSIC1 MYRYAD COLLABORATION シャンリン ダイナミックドライバー インイヤーホン イヤホン 0.【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 04時 12分に出品され03月27日 04時 12分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Shanling MUSIC1 MYRYAD COLLABORATION シャンリン ダイナミックドライバー インイヤーホン イヤホン 0.



【商品説明】

・ケーブル素材:銀メッキ無酸素銅 | 周波数特性:20~20，000Hz | マイク:全指向性

・ドライバー構成:9mm ダイナミックドライバー×1 ｜ インピーダンス:16Ω | 感度:93 +- 2dB

・重さ:9.5g (本体のみ) | ケーブル長:1.2m |



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 14.90 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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