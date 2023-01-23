『GYDA (ジェイダ) ミニショルダーバッグ BASIC SERIES GY-B005-BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 12時 18分に出品され03月20日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GYDA (ジェイダ) ミニショルダーバッグ BASIC SERIES GY-B005-BK
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ショルダーバッグ レディースバッグ 軽量 本革 トートバッグ 大人可愛い 斜めがけ 2wayショルダーバッグ 小物 ブランド雑貨 レディースバッグ ショルダーバッグ
¥ 7479
Vita Felice ヴィータフェリーチェ マザーズバッグ トート 軽量 キルティング ナイロン トートバッグ A4 レディース パテッド
¥ 7478
イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ 牛革 バッグ 斜めがけ ポシェット かばん 本革 合皮 軽量 お財布 ショルダー ウォレットバッグ
¥ 7478
イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ 牛革 バッグ 斜めがけ ポシェット かばん 本革 合皮 軽量 お財布 ショルダー ウォレットバッグ
¥ 7478
[シモン] 安全靴 半長靴 AW44 メンズ 黒 26.5cm
¥ 7477
Obermeyer Womens Her Hip-Ster Bag， Off-Duty， One Size
¥ 7476
送料無料 かごバッグ アタ アタバッグ(約17cm x 31cm) アタかご 巾着バッグ バリ島 リゾート トートバッグ
¥ 7476
送料無料 かごバッグ アタ アタバッグ(約17cm x 31cm) アタかご 巾着バッグ バリ島 リゾート トートバッグ
¥ 7476
ドレイパー ジェームス Draper James Lana レディース ハンドバッグ かばん Bordo
¥ 7476
キプリング Kipling クラシック Clog レディース ハンドバッグ かばん Black Noir
¥ 7476
トーラ ミニトート カウレザー レディース ブラック
¥ 7476
fes フェス カウレザー ショルダー バッグ レディース 48092 鞄 かばん カバン ハンド 本革 牛革 (ブラウン)
¥ 7476
デシグアル トートバッグ 21WAXA752000_JP レディース グレー/ブラック
¥ 7475
JW PEI eva ハンドバッグ レディース 小さめ クロコダイル柄 ショルダーバッグ ブランドバッグ レディース ワンショルダーバッグ
¥ 7475
ヴィスカーニ（VISCANI) レディースリクルートバッグ 大開タイプ
¥ 7475
Kyoei-Tech トートバッグ レディース 本革トートバッグ レザー ハンドバッグ ビジネスバッグ 肩掛け シンプル A4 軽量 770
¥ 7475
JW PEI eva ハンドバッグ レディース 小さめ クロコダイル柄 ショルダーバッグ ブランドバッグ レディース ワンショルダーバッグ
¥ 7475
GLEVIO（グレヴィオ）ビジネスバッグ メンズ ブラック 2way
¥ 7475
落札価格7480円
671 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！