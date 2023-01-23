『レザックス クラブケース オリックス・バファローズ ラウンドスタンドバッグ ネイビー OBCC-1468【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 25分に出品され03月23日 19時 25分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レザックス クラブケース オリックス・バファローズ ラウンドスタンドバッグ ネイビー OBCC-1468



【商品説明】

・サイズ:5-6本入れ

・素材:合成繊維(ポリエステル)

・部門名:メンズ

・重量:1kg



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。