『レザックス クラブケース オリックス・バファローズ ラウンドスタンドバッグ ネイビー OBCC-1468【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 25分に出品され03月23日 19時 25分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レザックス クラブケース オリックス・バファローズ ラウンドスタンドバッグ ネイビー OBCC-1468
【商品説明】
・サイズ:5-6本入れ
・素材:合成繊維(ポリエステル)
・部門名:メンズ
・重量:1kg
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7480円
15 入札履歴
終了
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