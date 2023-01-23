『BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ歌舞伎パッケージ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 10時 50分に出品され03月25日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ歌舞伎パッケージ
【商品説明】
・ボールの柔らかさ：全番手でソフトな打感
・ボールタイプ：ディスタンス系
・弾道：つかまる高弾道
・推奨ヘッドスピード：～３８ｍ/ｓ
・構造：飛距離・直進性追求4ピース
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
POLARA(ポララ) ゴルフボール XDS 3ピース ULTIMATE STRAIGHT
¥ 7478
Srixon ソフトフィール12 ホワイト
¥ 7476
ゴルフ用品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール EXTRA SOFT 2021年モデル 24球入 イエロー
¥ 7476
Srixon ソフトフィール12 ホワイト
¥ 7476
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ ホワイト 12球入
¥ 7476
SRIXON(スリクソン) ゴルフボール Z-Star XV Z-Star XV (ゼットスター エックスブイ) ゴルフボール 2017年モ
¥ 7476
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール SUPER STRAIGHT 2021年モデル 24球入 パールホワイト
¥ 7476
本間ゴルフ ゴルフボール X4 X4 BT1906 ホワイト
¥ 7475
HONMA 本間ゴルフボール D1 2020モデル イエロー 12球入りダース×3箱セット（合計36球）
¥ 7475
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ゴルフボール JOKER ホワイト BJWXJ
¥ 7474
スーパーゴルフボールスリクソン Z-STAR ? ホワイト ロングパッティングライン (黒 × 赤)
¥ 7473
スーパーゴルフボールスリクソン Z-STAR XV イエロー ロングパッティングライン
¥ 7473
スリクソン Z-STAR LIMITED EDITION 24 BALL PACK 2021 3ピース ウレタンカバー ゴルフボール 24球
¥ 7473
ゴルフボール スリクソン メンズ SOFT FEEL アイオノマーカバー 2ピース 1ダース USA直輸入品 ホワイト
¥ 7473
ゴルフボール スリクソン メンズ SOFT FEEL アイオノマーカバー 2ピース 1ダース USA直輸入品 ホワイト
¥ 7473
ブリヂストン ゴルフ 2021 e6 イエロー 並行輸入
¥ 7473
スリクソン ソフトフィール 2020 ゴルフボール ビビッドカラー マット仕上げ 艶消し SRIXON GOLF BALL SOFT FEE
¥ 7472
ゴルフボール BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール SUPER STRAIGHT 2021年モデル 12球入 パールホワイト
¥ 7472
落札価格7480円
550 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！