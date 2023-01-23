『ランニングバイク PANTHER (パンサー) 軽量三輪車 前後4輪 1歳から3歳まで対象 こども用 幼児用 男女共通 トレーニングバイク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 06時 49分に出品され03月09日 06時 49分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PANTHER (パンサー) 軽量三輪車 前後4輪 1歳から3歳まで対象 こども用 幼児用 男女共通 ランニングバイク トレーニングバイク
【商品説明】
・お願い：本製品でお子様が遊ぶ場合は保護者が必ずそばについて安全を確保し、一人で遊べるようになるまで保護者が介助してください;
・フレーム材質：スチール製、タイヤ材質：高品質なゴム製発泡製、シート材質：PVC＋EVA製発泡+環境に優しいPP;
・参考年齢：10ヶ月~3歳;
・本体寸法：長さ49cm×幅25.5cm×高さ35.5cmタイヤの幅：4cm;
・本体重量：1.9kg、推奨最大耐荷重：30kgまで;
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 47.50 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7480円
938 入札履歴
終了
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