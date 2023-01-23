『PENALTY メンズ PROストレッチピステパーカー 8188 ネイビー/シアン サッカーウェア ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 18時 17分に出品され04月20日 18時 17分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PENALTY メンズ PROストレッチピステパーカー 8188 ネイビー/シアン サッカーウェア ジャケット



【商品説明】

・SIZE:L 肩幅:49cm 袖丈:61.5cm 身幅:55.5cm 着丈:72cm

・SIZE:M 肩幅:47cm 袖丈:60cm 身幅:54cm 着丈:70cm

・SIZE:O 肩幅:51cm 袖丈:64.5cm 身幅:58cm 着丈:76cm

・SIZE:S 肩幅:46.5cm 袖丈:57.5cm 身幅:51.5cm 着丈:67cm

・SIZE:XO 肩幅:52cm 袖丈:66cm 身幅:60cm 着丈:79cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。