『水槽 ＧＥＸ グラステリア６００水槽 ６０×３０×４０ ６０ｃｍ水槽単体 ジェックス お一人様１点限り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 06時 03分に出品され04月18日 06時 03分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＧＥＸ グラステリア６００水槽 （６０×３０×４０） ６０ｃｍ水槽（単体） ジェックス お一人様１点限り
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7480円
452 入札履歴
終了
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