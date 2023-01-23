『MOGAMI 2549 TRS ステレオフォン 2本ペアケーブル (5m)【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 01時 02分に出品され04月07日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOGAMI 2549 TRS ステレオフォン 2本ペアケーブル (5m)



【商品説明】

・ケーブル： MOGAMI2549

・ハンダ：KR-19RMA

・プラグ：NEUTRIK NP3X-B→ NP3X-B

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。