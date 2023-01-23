『ダルトン(Dulton) プラスチック トラッシュカン 45L グリーン ゴミ箱のマスターピース ふた付き 大型 屋外 水抜き穴有り 高さ5【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 35分に出品され03月05日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダルトン(Dulton) プラスチック トラッシュカン 45L グリーン ゴミ箱のマスターピース ふた付き 大型 屋外 水抜き穴有り 高さ5
【商品説明】
・サイズ:38x43xH57.5cm
・生産国：中国
・素材・材質:ポリエチレン
【サイズ】
高さ : 44.00 cm
横幅 : 49.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7480円
785 入札履歴
終了
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