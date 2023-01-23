『T-fal ティファール SENSOR センサー 片手圧力鍋 6L ４〜６人用 P2050744【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 14分に出品され03月20日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

T-fal ティファール SENSOR センサー 片手圧力鍋 6L ４〜６人用 P2050744



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 3.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。