『T-fal ティファール SENSOR センサー 片手圧力鍋 6L ４〜６人用 P2050744【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 14分に出品され03月20日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
T-fal ティファール SENSOR センサー 片手圧力鍋 6L ４〜６人用 P2050744
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 3.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7479
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落札価格7480円
676 入札履歴
終了
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