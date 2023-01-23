『ホーネット ボイスモジュール 516U（英語・スペイン語対応）【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 10時 34分に出品され04月11日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホーネット ボイスモジュール 516U（英語・スペイン語対応）
【商品説明】
・車両の異常を音声で警告！
【サイズ】
高さ : 10.16 cm
横幅 : 10.41 cm
奥行 : 14.99 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7480円
560 入札履歴
終了
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