『ホーネット ボイスモジュール 516U（英語・スペイン語対応）【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 10時 34分に出品され04月11日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホーネット ボイスモジュール 516U（英語・スペイン語対応）



【商品説明】

・車両の異常を音声で警告！



【サイズ】

高さ : 10.16 cm

横幅 : 10.41 cm

奥行 : 14.99 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。