『本間ゴルフ ゴルフボール TW-X TW-X BT1908 ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 06時 39分に出品され04月18日 06時 39分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

本間ゴルフ ゴルフボール TW-X TW-X BT1908 ホワイト



【商品説明】

・カバー:ウレタンカバー

・カラー:ホワイト

・コア:高初速NCコア

・ディンプル:326

・ボールNo.:1/2/3/4

・構造:3ピース