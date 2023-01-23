『BFFブランド パームツリー 印台リング ラージ ごつめ シルバー 18K WG 銀色 white gold 六角形 スタンプリング シグネ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 13分に出品され03月28日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,479円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BFFブランド パームツリー 印台リング ラージ ごつめ シルバー 18K WG 銀色 white gold 六角形 スタンプリング シグネ



【商品説明】





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ BFFブランド

パームツリー

印台リング

ラージ

ごつめ

シルバー

18K

WG

銀色

white

gold

六角形

スタンプリング

シグネ