『スイートプリキュア 変身ブローチ キュアモジューレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 12時 59分に出品され04月24日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,479円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スイートプリキュア 変身ブローチ キュアモジューレ
【商品説明】
・「フェアリートーン」をセットして、変身キーを押すとキラキラディスクが回転
・別売りの「ミラクルベルティエ」「ファンタスティックベルティエ」に付属する「フェアリートーン」をセットすると、オカリナ遊びも楽しめる
・大好きなキュアメロディやキュアリズムになりきり変身
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7479円
666 入札履歴
終了
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