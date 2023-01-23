『スイートプリキュア 変身ブローチ キュアモジューレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 12時 59分に出品され04月24日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,479円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スイートプリキュア 変身ブローチ キュアモジューレ



【商品説明】

・「フェアリートーン」をセットして、変身キーを押すとキラキラディスクが回転

・別売りの「ミラクルベルティエ」「ファンタスティックベルティエ」に付属する「フェアリートーン」をセットすると、オカリナ遊びも楽しめる

・大好きなキュアメロディやキュアリズムになりきり変身



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ スイートプリキュア

変身ブローチ

キュアモジューレ