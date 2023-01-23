『イヤホン 水月雨(MOONDROP) カナル型 SSR ピンク m【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 53分に出品され03月26日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,479円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イヤホン本体
【商品名】
水月雨(MOONDROP) カナル型 イヤホン SSR ピンク m
水月雨(MOONDROP)
【商品説明】
・アモルファス合金を特殊ネジで固定した安定性のあるハウジング
・ケーブル：Litz 4N-OFC（無酸素銅）
・ドライバー：ベリリウムメッキドーム＋PU サスペンションリング
・新開発の3層構造目詰まり防止フィルターで、詰まりを防止し、音の通り道を確保
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 11.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7479円
448 入札履歴
終了
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