『※処方箋必須※ 乱視用 クーパービジョン マイデイトーリック 30枚入 4箱 1日使い捨て 乱視用 1day ソフトコンタクトレンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 20時 27分に出品され05月13日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,479円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クーパービジョン社のコンタクトレンズの販売について処方箋（指示書）のご提出が必要となりますので、宜しくお願い申し上げます
処方箋または装用指示書ご提出方法
ご注文番号・お名前・メールアドレスが入力不要
下記の手順にてご提出をお願い申し上げます
ヤフーまたはPayPayモールのマイページ
↓
注文履歴
↓
注文に関する問い合わせ
↓
本文にコメントをご入力いただき【投稿する】
↓
【ファイルを添付】にて処方箋を添付いただき【送信する】をお願い申し上げます。
処方箋または装用指示書について
処方箋または装用指示書をスマホ等で撮影をお願い致します。
下記の項目が確認できるように撮影をお願いします。
・眼科医院名
・ご購入ご希望商品と同じ商品名
・度数等のレンズデータ
シード ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 トーリック 32枚入り 1日交換 近視用 6箱セット コンタクトレンズ 送料無料 医療機器承認番号22100BZX00759000 seed
¥ 7476
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フレッシュフィットコンフォートモイスト 乱視用 6枚入り 4箱 クリアコンタクト 2week コンタクトレンズ 2ウィーク メダリスト
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エアオプティクスプラス ハイドラグライド 乱視用 6枚入り 4箱 コンタクトレンズ 2week 2ウィーク トーリック AIR OPTIX
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エアオプティクスプラス ハイドラグライド 乱視用 6枚入り 4箱 2week 2ウィーク トーリック 2週間 AIR OPTIX plus Hydra Glyde
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エアオプティクスプラス ハイドラグライド 乱視用 6枚入り 4箱 コンタクトレンズ 2week 2ウィーク トーリック 2週間 AIR OPTIX
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コンタクトレンズ1DAY プライムワンデー100枚×2箱 1日使い捨て 送料無料 / ONE DAY
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コンタクトレンズ 1day デイリーズアクア 90枚入 ×2箱 コンタクトレンズ 1day 1day/１日
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メダリストワンデープラス（４箱セット）
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2ウィークメニコンデュオ DUO 6枚入 4箱 送料無料 2ウィーク 遠近両用
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メダリストワンデープラス 30枚パック 4箱 コンタクトレンズ 1day Medalist one day
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LaClarte (ラクラルテ) ワンデーUV Confort 30枚入×6箱 / 送料無料 / 500円OFF
¥ 7476
落札価格7479円
462 入札履歴
終了
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