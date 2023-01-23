『I-O DATA HDD ポータブルハードディスク 1TB USB3.1Gen1/Type-C対応 全面アルミボディ mac Time Machine【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 53分に出品され04月01日 10時 53分に終了予定です。即決価格は7,479円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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[特長] 次世代USB規格「Type-C」に対応のポータブルハードディスク。従来のUSB Aコネクター搭載パソコンでも利用可能。
[容量/対応OS] 1TB(ブラック) / Windows(10/8.1/8/7) / macOS 10.12 / Mac OS X(10.7~10.11)
[サイズ/重量] 約76(W)×114(D)×12(H)mm / 約170g / 横置き
[付属品] USBケーブルType-C-Micro-B(30cm)、USBケーブルA-Micro-B(30cm) ※USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0で使用可。
[保証] 1年間
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落札価格7479円
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終了
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