『関西通信電線 HDMIケーブル 10m HDMI10.0m【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 18時 53分に出品され04月14日 18時 53分に終了予定です。即決価格は7,479円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

関西通信電線 HDMIケーブル 10m HDMI10.0m



【商品説明】

・HDMIバージョン1.3a規格カテゴリー2対応。(HDMI規格認証品)

・HDMI端子を持つ高解像度テレビ、ブルーレイドライブ、DVD/HDDレコーダー、プロジェクター、ゲーム機などの機器同士を接続するための高画質ケーブルです。

・シンプル配線。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。