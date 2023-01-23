『タカラトミー(TAKARA TOMY) ベイブレードバースト 闇アマテリオス.0.X (ヤミテリオス.ゼロ.エクストリームダッシュ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 45分に出品され03月31日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,479円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカラトミー(TAKARA TOMY) ベイブレードバースト 闇アマテリオス.0.X (ヤミテリオス.ゼロ.エクストリームダッシュ)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.05 cm

横幅 : 11.94 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ タカラトミー(TAKARA

TOMY)

ベイブレードバースト

闇アマテリオス.0.X

(ヤミテリオス.ゼロ.エクストリームダッシュ)