輸入盤 VAN HALEN / COLLECTION II [5CD]【新年の贈り物】

種別:5CD 【輸入盤】 洋楽ハードロック/ヘヴィメタル 発売日:2023/10/06 登録日:2023/08/16 ヴァン・ヘイレン コレクションII ヴァン・ヘイレン CD 内容:[Disc 1 : 5150]1. Good Enough2. Why Can’t This Be Love3. Get Up4. Dreams5. Summer Nights6. Best Of Both Worlds7. Love Walks In8. 51509. Inside[Disc 2 : OU812]1. Mine All Mine2. When It’s Love3. A. F. 解説:アメリカン・ハード・ロックの最強王者、ヴァン・ヘイレン。名実ともに”全米を代表するロック・バンド”となった、サミー・ヘイガーをヴォーカリストに擁する第二期ラインナップのもと1986年から1995年の間にリリースされた4枚の全米No. 1アルバムが、全世界待望の最新リマスター音源となって蘇り、ここに集結する!マルチ・プラチナムに認定されるハード・ロックの傑作4作品に加え、1989年から2004年の間にレコーディングしていたレア音源8曲をコンパイルしたボーナス・ディスクを追加した、5枚組CDボックス・セットが