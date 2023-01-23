『Animary ペットキャリー ショルダーバッグ 猫 犬 ネコ 小型犬 拡張型 3way ペットバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 12時 40分に出品され03月24日 12時 40分に終了予定です。即決価格は7,478円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Animary ペットキャリー ショルダーバッグ 猫 犬 ネコ 小型犬 拡張型 3way ペットバッグ
【商品説明】
・【出し入れしやすい設計＆洗えるマットでいつでも清潔】広々とした入り口で、ペットの往来もしやすくストレス軽減につながります。天井窓：タテ17cm／ヨコ34cm；入口窓：タテ25cm／ヨコ23.5cm。中央部はふわふわクッション生地でゆったり安らぐわんちゃんネコちゃんのカワイイ姿が見れます。もちろん、マットは取り外し可能で汚れたらサッと洗って清潔を保てます。
・【商品仕様】付属品：取り外し可能ショルダーストラップ、洗えるマット。耐荷重：10kg。2色展開：エメラルドグリーン／グレー。
・【寸法】折りたたんだ状態：約49cm（幅）× 約25cm（奥行き）×約8cm（厚さ）／ 手提げ時：約49cm（幅）× 約28cm（奥行き）×約28cm（
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 10.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7478円
265 入札履歴
終了
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