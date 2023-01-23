『鉄道にっぽん 路線たび 明知鉄道編 -Switch【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 54分に出品され03月30日 11時 54分に終了予定です。即決価格は7,478円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

鉄道にっぽん 路線たび 明知鉄道編 -Switch



【商品説明】

・急勾配と急曲線の峠越えに挑戦! 鉄たび第三弾【明知鉄道編】登場!



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。