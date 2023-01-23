『立体パズル 恐竜 Ｔ‐ｒｅｘ 3Ｄパズル 動くパズル リモコン付き Ｄ200【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月16日 12時 51分に出品され05月16日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,478円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
立体パズル 恐竜 Ｔ‐ｒｅｘ 3Ｄパズル 動くパズル リモコン付き Ｄ200
【商品説明】
・102ピース
・パッケージサイズ：32.0×23.5×59.0cm
・リモコン付き （電池式・電池は別売）
・組み立てたサイズ：40.7×16×29.5cm
・音センサーで動く リモコンで動く 切り替えスイッチ付
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7478円
937 入札履歴
終了
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