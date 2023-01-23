『立体パズル 恐竜 Ｔ‐ｒｅｘ 3Ｄパズル 動くパズル リモコン付き Ｄ200【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月16日 12時 51分に出品され05月16日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,478円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

立体パズル 恐竜 Ｔ‐ｒｅｘ 3Ｄパズル 動くパズル リモコン付き Ｄ200



【商品説明】

・102ピース

・パッケージサイズ：32.0×23.5×59.0cm

・リモコン付き （電池式・電池は別売）

・組み立てたサイズ：40.7×16×29.5cm

・音センサーで動く リモコンで動く 切り替えスイッチ付



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。