『イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ 牛革 バッグ 斜めがけ ポシェット かばん 本革 合皮 軽量 お財布 ショルダー ウォレットバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 56分に出品され03月31日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,478円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ 牛革 バッグ 斜めがけ ポシェット かばん 本革 合皮 軽量 お財布 ショルダー ウォレットバッグ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 調節可能， クロスボディ
・ソフト牛革を使用し柔らかく使いやすい手触りです。 一般的な長財布も入るサイズです。大切な方へのギフトにもオススメです。以下のシーンでのお祝いによく選ばれています！ 誕生日、敬老の日、母の日、バレンタインデー、ホワイトデー、クリスマス、結婚記念日・・・ 奥さんへのプレゼントや母の日のプレゼントによく選ばれています。
・ブランド QUAY（キー）人気 お財布ショルダー。本革で通勤、通学にもぴったり。ウォレットポーチとして斜めがけも楽々。財布代わりで使いやすい。
・三層式でカードポケットもついているので旅行の時のお財布ショルダーとしても使えま
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7478円
248 入札履歴
終了
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