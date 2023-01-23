『タロット ブラック＆ゴールド エディション Tarot Black & Gold Editionタロット占い解説書付き【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 07時 42分に出品され04月09日 07時 42分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タロット ブラック＆ゴールド エディション Tarot Black & Gold Editionタロット占い解説書付き
【商品説明】
・カードサイズ：70x120mm
・タロット占いミニ解説書（タロットカードの基本知識、カードの解説、占い方等を記載。商品専用の解説書ではありません。全56ページ）
・メーカーオリジナル解説書（英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語）
・メーカー：Lo Scarabeo/ITALY
・枚数：78枚
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7477円
257 入札履歴
終了
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