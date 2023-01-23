『エデュテ限定ガイドブック付き 木のおもちゃ 知育玩具 プルトイ 積み木 ANIMALプルトイ 棒通し パステル ギフト 男の子 女の子 お誕【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 22時 45分に出品され04月22日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エデュテ限定ガイドブック付き 木のおもちゃ 知育玩具 プルトイ 積み木 ANIMALプルトイ 棒通し パステル ギフト 男の子 女の子 お誕



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。